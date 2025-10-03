La inversión fija bruta de México cayó un 6,6 % en julio

Este resultado del séptimo mes de 2025 fue por los retrocesos anuales del -7,2 % en la construcción y del -5,9 % en la maquinaria y equipo, detalló el instituto autónomo con base en cifras originales.

La inversión privada cayó un -4,6 % interanual, mientras que la pública se desplomó un 22,7 %.

De esta forma, la inversión fija bruta acumuló una caída del -6,8 % interanual en los primeros siete meses del año, con retrocesos del -5,7 % en la construcción y de -8,1 % en la maquinaria y equipo.

La inversión privada también decreció un -4,8 % interanual de enero a julio y la pública un -22,4 %.

Por otro lado, la inversión subió un 1,6 % en julio frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Esto ocurrió por el incremento mensual del 4,9 % en la maquinaria y equipo, en contraste con una caída del -1,3 % en la construcción.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció el 1,5 % anual en 2024, aunque en el cuarto trimestre cayó el 0,6 % trimestral, su primera contracción en tres años.

La inversión fija bruta de México creció el 3,4 % anual en 2024 y se disparó el 19,7 % en 2023 ante el auge del fenómeno de relocalización de cadenas (nearshoring).

Antes, subió el 6 % anual en 2022 y en 2021 repuntó el 10 % tras la peor etapa de la pandemia del coronavirus, que provocó una contracción del 18,2 % en la inversión en 2020.

La inversión fija bruta permite conocer el comportamiento de la inversión en el corto plazo, según el Inegi, y está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año.