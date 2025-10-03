La marroquí Chayma Boutkabout, de L'Atelier Barcelona, mejor tarta de chocolate del mundo

Un jurado formado por los chefs Martín Berasategui, Jordi Roca, Oriol Balaguer y Jacob y Paco Torreblanca, entre otros, otorgó el segundo premio al ecuatoriano de Quito Steben Gaviño (2.000 euros) y el tercero para el hispanoargentino Martín de Luca, asentado en Barcelona y que se lleva 1.000.

Entre finalistas de Perú, Chile, México, Ecuador, Bolivia, Colombia y España, se ha valorado de la tarta de Boutkabout que no ha utilizado moldes, el equilibrio de las texturas y, sobre todo, haber incluido con éxito whisky ahumado ya que "el humo es complicadísimo", ha explicado a EFE Torreblanca.

Boutkabout nació en Alhucemas (Marruecos) hace 27 años y reside en Barcelona, donde es jefa de obrador en la pastelería L'Atelier, tras curtirse en establecimientos de estrella Michelin como ABaC, Disfrutar y Koy Shunka.

La joven repostera ha relatado a EFE que su tarta simula visualmente unas ondas de humo junto a la caja de madera de una botella de whisky y que ha tratado de hacer un homenaje al pasado de la pastelería al no utilizar los habituales moldes.

Además, con esta forma de realizarla totalmente a mano ha lanzado un guiño al medio ambiente en el sentido de contribuir "a un futuro mejor donde no haya tanto plástico". En cuanto al sabor, ha tratado de "sorprender" para alejarse de la combinación tradicional de chocolate con fruta.

El premio se ha entregado en la feria Alicante Gastronómica, con la participación de chefs que suman 130 Estrellas Michelin y Soles Repsol.