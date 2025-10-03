La UE prolonga un año sus sanciones por las amenazas híbridas de Rusia

La institución comunitaria se refirió en un comunicado a "las continuas actividades híbridas de Rusia, incluidas las interferencias y manipulación de información extranjeras contra la UE y sus Estados miembros y socios".
En total, las medidas restrictivas por las actividades desestabilizadoras de Rusia afectan a 47 individuos y quince entidades.
Los sancionados están sujetos a una congelación de activos y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de ellos.
Las personas físicas también tienen prohibido entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea.
