La UE prolonga un año sus sanciones por las amenazas híbridas de Rusia

Bruselas, 3 oct (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, decidió este viernes prolongar un año, hasta el 9 de octubre de 2026, las sanciones contra los responsables de las acciones desestabilizadoras de Rusia fuera de sus fronteras.