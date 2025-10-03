Los médicos españoles hacen huelga por segunda vez para reclamar mejores condiciones

Los convocantes estimaron un seguimiento por encima del 90 % en muchas regiones, un porcentaje superior al de la jornada del 13 de junio, pero que los gobiernos regionales rebajaron en gran medida y lo llegaron a situar en entre un 12 y un 15 % en lugares como Madrid.

Detrás de esta nueva convocatoria estuvieron la Confederación de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que atribuyen un amplio seguimiento al rechazo unánime de la profesión al borrador de estatuto marco propuesto por el ministerio, que para ellos supone un retroceso.

Los convocantes reclaman un estatuto y un ámbito de negociación propios para los médicos, distinto al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, así como una clasificación profesional adecuada, una regulación de la jornada laboral que garantice su descanso y su conciliación laboral y que las guardias computen para las jubilaciones, entre otras cuestiones.

El ministerio, a su vez, ve "inaceptable" la propuesta de elaborar un texto exclusivo solo para los médicos, en el que las guardias y la atención de urgencias tengan carácter voluntario, pues a su juicio dejaría "la continuidad asistencial del Sistema Nacional de Salud en una situación de incertidumbre y arbitrariedad".

Sanidad y los sindicatos llevan tres años de negociaciones infructuosas. "No se trata solo de condiciones laborales, sino de asegurar la excelencia profesional y la equidad en la atención sanitaria", ha advertido la Organización Médica Colegial (OMC).

La huelga fue acompañada de concentraciones. En Madrid, según la Policía española, acudieron unos 3.000 facultativos a una manifestación que partió del Congreso de los Diputados hasta la sede de Sanidad.

Tanto en la capital española como en ciudades como Barcelona, Sevilla o Ciudad Real, entre muchas otras, la reclamación fue unánime: el estatuto propio que reconozca la singularidad de su labor.

Según Carmen Truyols, médica especialista en Anestesiología y Reanimación de un hospital público madrileño, la norma exclusiva para su sector está justificada: "Solo nosotros tenemos que hacer cinco años de especialización para poder ejercer, solo nosotros tenemos que hacer guardias de 24 horas y solo a nosotros nos piden 48 horas semanales".

Sanidad ha subrayado que la negociación está abierta a las regiones, que tienen la mayor parte de las competencias en personal, plantillas y retribuciones, pero también ha recalcado que un estatuto solo para médicos rompería la cohesión y generaría desigualdades.