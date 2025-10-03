Los ministros de Exteriores del G7 se reunirán en noviembre en Canadá

El encuentro será la segunda reunión de los ministros de Exteriores del G7 en el país norteamericano este año.
En marzo, los jefes de la diplomacia de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido se reunieron en la localidad canadiense de Charlevoix. Posteriormente, en junio, Canadá organizó la Cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá indicó en un comunicado que la agenda de la reunión incluirá "cuestiones temáticas como la seguridad y la prosperidad, así como un importante trabajo sobre resiliencia económica, en seguimiento de los debates mantenidos en la cumbre de líderes del G7 en Kananaskis".
Los responsables diplomáticos del G7 también "trabajarán en respuestas coordinadas del G7 a los desafíos internacionales más urgentes, haciendo hincapié en la cooperación con socios de distintas regiones y sectores".
Varios países del grupo, entre ellos el Reino Unido, Francia, Alemania y Canadá, están presionando para que la comunidad internacional adopte nuevas sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, algo a lo que, hasta ahora, Washington se ha resistido.
La reunión se celebrará también después de que Canadá, Francia y el Reino Unido reconocieran en septiembre el Estado de Palestina, ante la oposición de Estados Unidos.