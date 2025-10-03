Los ministros de Exteriores del G7 se reunirán en noviembre en Canadá

Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- Los ministros de Exteriores del G7 se reunirán los días 11 y 12 de noviembre en Canadá para tratar "retos globales y reforzar la colaboración internacional", señaló este viernes el Gobierno canadiense.