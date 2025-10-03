Macron insta a dar seguimiento "sin demora" al "compromiso" de Hamás con el plan de Trump

Redacción Internacional, 4 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó en la madrugada de este sábado que "el compromiso de Hamás" con el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, debe tener seguimiento "sin demora" después de que el grupo islamista aceptara liberar los rehenes israelíes y negociar los detalles de la propuesta de Washington.