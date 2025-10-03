Más de 44.800 personas han pedido la nacionalidad española en Chile

Santiago de Chile, 3 oct (EFE).- Más de 44.800 personas han solicitado oficialmente en el consulado de España en Santiago de Chile obtener la nacionalidad española como beneficiarios de la ley de Memoria Democrática, y más de 36.000 ya tienen consolidado ese derecho, anunció hoy el ministro español de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.