México alerta por la próxima formación del ciclón Priscilla frente a costas del Pacífico

El sistema, -que llevaría el nombre de Priscilla-, es de momento una zona de baja presión que se desplaza al noroeste, con pronóstico de evolucionar a ciclón entre la noche de este viernes y el sábado, según detalló en conferencia de prensa el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña.

El funcionario precisó que aunque actualmente existe "mucha incertidumbre" sobre la trayectoria del sistema, su extensión apunta a la generación de efectos en las costas de los estados occidentales de Michoacán, Colima y Jalisco, principalmente durante el domingo y lunes.

Asimismo, señaló que las condiciones en el océano y la atmósfera son favorables para la intensificación del meteoro, y que debido a su amplitud, provocará lluvias intensas en los estados del occidente de México, independientemente de la distancia del ciclón hacia la costa.

También avisó de que el fenómeno generará un oleaje elevado en la región oeste del país (Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa), entre el sábado y el lunes.

Vázquez Romaña agregó que en los próximos cinco días el fenómeno podría estar "muy cercano" al estado de Baja California Sur o completamente alejado del territorio mexicano, según los distintos escenarios que muestran los pronósticos.

"Debido a este incertidumbre", pidió estar "muy pendientes de las actualizaciones" del SMN.

Vázquez Romaña alertó además de que el pronóstico apunta a que el fenómeno "se va a ir expandiendo y que va a ser cada vez un evento más grande en dimensión" con "bandas externas muy intensas con precipitación".

Un ejemplo reciente, señaló, fue con el huracán Erick, cuya zona de impacto estaba prevista entre las costas de Guerrero y Oaxaca, pero "una de estas bandas intensas entró sobre la región del Istmo de Tehuantepec, donde se tuvieron las precipitaciones más intensas de todo el evento".

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 14 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mario y Narda.

El último huracán que azotó al país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.