Milei se reúne con Mauricio Macri para acordar "reformas estructurales" post elecciones

"Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de Octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente", publicó Milei en redes sociales.

El encuentro ocurrió en la residencia presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, y hasta el momento el mensaje no ha sido acompañado con una foto conjunta, ni ha sido confirmación por parte de Macri.

El 30 de septiembre, Macri había comunicado a través de su cuenta de X que había sostenido una reunión con Milei y Francos, en el que aseguró que se trató del primer diálogo entre ambos "tras más de un año", con el objetivo de "encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

El encuentro de este viernes representa para Milei una muestra de apoyo, en medio de las turbulencias económicas que atraviesa su Gobierno y en paralelo con las denuncias en contra de Espert, cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires por el partido oficialista La Libertad Avanza para la elección de la Cámara de Diputados.

La acusación de nexos con el narcotráfico contra el diputado de ultraderecha quedó radicada en un juzgado federal en la localidad bonaerense de San Isidro, mientras continúa abierta otra investigación por aportes a la campaña presidencial de Espert en las elecciones de 2019.

La denuncia contra Espert ha conmocionado a LLA en plena campaña electoral.

El oficialismo ya había tenido que enfrentar -en agosto pasado- una denuncia por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo investigación judicial.

Tras la publicación del video de Espert, Milei insistió en que se trata de una "inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo".

"Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición", señaló el presidente a través de la red social X.