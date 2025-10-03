Miles de estudiantes protestan y cierran facultades en Barcelona contra el "genocidio"

Movilizados por sindicatos de educación pública, los participantes ondeaban banderas palestinas y gritaban "Gaza, no estás sola", "Israel asesina, Europa patrocina", "Boicot a Israel" y "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá".

En varias de las pancartas se leían también mensajes como "Stop killing children", "Contra el imperialismo genocida, Palestina libre" o "Que el sufrimiento ajeno no me sea indiferente".

Eduard Creus, portavoz del Sindicato de Estudiantes, valoró "la lucha unitaria" del alumnado en un nueva jornada de huelga estudiantil, después de que ayer se manifestaran 6.500 alumnos en Barcelona y 4.000 en Madrid, según datos de las autoridades.

En los campus de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, los estudiantes cerraron accesos para impedir la entrada de profesores y estudiantes a las aulas y lograr que la huelga educativa fuera efectiva.

También hubo encierros de estudiantes desde primera hora en varias facultades de toda la región de Cataluña.

Esta jornada también está convocada una huelga de profesorado de escuelas e institutos, aunque solo participa la CGT, sindicato que es minoritario en el sector.

Mientras tanto, la acampada que comenzó el jueves en solidaridad con Gaza y la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada por Israel cuando navegaba hacia la franja palestina, amaneció este viernes con unas 30 tiendas de campaña y la intención de ser "permanente".

Una de las portavoces del Movimiento de Apoyo a la Flotilla, Judit Piñol, dijo a EFE que unas 120 personas durmieron en el lugar, situado cerca del cerca del World Trade Center de Barcelona.

Estas protestas se añaden a otras convocatorias generales de movilización propalestina en decenas de localidades españolas durante estos días para parar el "genocidio" de Israel en la Franja palestina de Gaza.

Unas 1.200 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas en territorio israelí por el brazo armado del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023, a lo que el Gobierno de Israel reaccionó con una gran ofensiva militar que ha causado más de 66.000 muertos y de 168.000 heridos en Gaza, según datos del Ministerio gazatí de Sanidad.