Ministro ultra insta a Netanyahu a mantener en prisión a los activistas de la flotilla

Jerusalén, 3 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, instó este viernes al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a mantener a los activistas de la Global Sumud Flotilla en prisión en vez de tramitar sus deportaciones.