Muere en Ucrania un fotoperiodista francés en un ataque con drones

Tanto Lallican, de 37 años, como el ucraniano George Ivanchenko, de 25, llevaban equipo de protección y un chaleco antibalas con la inscripción 'Prensa' cuando el vehículo en el que iban en el Donbás fue alcanzado por los drones sobre las 7.20 horas GMT, precisaron los sindicatos de periodistas.

La muerte del reportero francés, nacido en 1988, también fue confirmada por la agencia Hans Lucas, para la que trabajaba.

Lallican, que fue galardonado en febrero pasado con el Premio Victor Hugo 2024 de Fotografía Comprometida por un reportaje sobre la guerra en Ucrania, trabajó para varios medios de comunicación franceses, entre ellos, Le Monde, Le Figaro, La Croix, Mediapart y Libération.

Asimismo, colaboró con numerosos medios de comunicación extranjeros, como el diario alemán Die Welt y el suizo Le Temps.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de trabajar en Ucrania, Lallican estuvo en Armenia, Israel, los Territorios Palestinos y Siria.