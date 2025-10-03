Muere una civil rusa en la región de Bélgorod por un ataque de la artillería ucraniana

"Shebékino está bajo el fuego del Ejército ucraniano. Sucedió lo más terrible, una civil murió tras el impacto de un proyectil contra su casa", escribió en su cuenta de Telegram.

Gladkov indicó que "la mujer falleció en el acto a consecuencia de las heridas recibidas" y expresó sus condolencias a los familiares.

El impacto del proyectil derribó el techo de la casa y provocó un incendio, que ya fue sofocado por los bomberos, añadió.

El gobernador afirmó además que la ciudad fue atacada por drones.

"La detonación de uno de ellos dañó los ventanales de un centro comercial y cinco apartamentos de un edificio", además de varios vehículos.

El ataque de un segundo dron FPV dañó una línea de electricidad, aseveró.

Bélgorod, junto con la vecina Kursk, es una de las regiones rusas más castigadas por la guerra.

Desde el inicio de la contienda en febrero de 2022, los ataques enemigos han dejado en Bélgorod más de 300 víctimas mortales, según medios locales.