Murales urbanos en Ciudad de Panamá honran la naturaleza y el "progreso" del país

La rana dorada - un anfibio en peligro de extinción convertido en un símbolo cultural del país- es el protagonista de un magno mural elaborado por la iniciativa social Pa'lantea. La rana se puede apreciar escuchando música con unos grandes auriculares, leyendo un libro o con un tradicional sombrero pintado mientas dibuja una mariposa.

Ese mural, hecho por cuatro artistas y divido en partes iguales, tiene la visión de plasmar el "progreso consciente", según las redes sociales de ese proyecto panameño. Así, una de las partes del mural representa la etapa de la niñez, adolescencia, la adulta y la vejez.

El arte está ubicado en el área de negocios de la capital panameña, pero - a su vez- cercano al popular barrio de Boca La Caja. Además, en los alrededores de esa zona se exhiben otros murales con alegorías afrodescendientes -que representan aproximadamente al 30 % de la población-, como el de una mujer con cabello afro cuya silueta se fusiona con un árbol de fondo, que amplifica su presencia.

En la capital, cada vez son más las iniciativas públicas y privadas que recurren al arte del grafiti para resaltar la diversidad cultural del país.

El pasado mayo, el colectivo español de arte Boa Mistura revitalizó, por ejemplo, una deteriorada cancha de fútbol en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, transformándola, con una explosión de colores, en un mural de identidad y encuentro para los jóvenes de la zona.

"Yo creo que el arte es un vehículo que finalmente va sobre todo. El arte en espacio público los transforma y, si además añadimos la participación ciudadana, genera nuevos lazos y vínculos con el lugar en el que vive la gente", afirmó entonces a EFE Pablo Purón, integrante de Boa Mistura.

Purón, uno de los fundadores del colectivo Boa Mistura en 2001, añadió que en esta etapa de su trayectoria ya no basta con escribir nombres en las paredes, sino que tienen "una responsabilidad mayor".

No era la primera vez que el arte de Boa Mistura adornaba Panamá. En 2013, en el vecino barrio de El Chorrillo, el colectivo marcó un hito al intervenir la fachada del edificio de viviendas Begonia I, incluyendo corredores y núcleos de escaleras, logrando que la obra se habitara desde adentro.