Oposición venezolana lamenta muerte de exdiputado acusado en 2019 de traición a la patria

"Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Luis Stefanelli, un falconiano que dedicó su vida al servicio público, a la defensa de la democracia. Fue diputado, luchador social, un hombre que creía en el diálogo, de ideas y principios firmes", escribió el opositor Henrique Capriles en una publicación en X.

El diputado electo al Parlamento envió sus condolencias a los familiares y amigos de Stefanelli.

Igualmente, el exlegislador Ángel Medina señaló que Stefanelli fue un "buen dirigente político y defensor de la causa democrática, amante profundo del estado Falcón (noroeste)", de donde era oriundo.

"Su compromiso con Falcón, su valor para denunciar abusos y su entrega para promover la justicia. Su legado no se apaga con su partida: sus ideas, sus acciones y su ejemplo deben permanecer vigentes", añadió el opositor Tomás Guanipa en X.

En diciembre de 2019, la extinta Asamblea Nacional Constituyente suspendió la inmunidad de cuatro diputados opositores acusados de rebelión civil, traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones.

Los cuatro diputados fueron Jorge Millán, del partido Primero Justicia; Hernán Claret Alemán Pérez, de Acción Democrática; Carlos Alberto Lozano Parra, de Camina, y Luis Stefanelli Barjacoba, quien militaba entonces en Voluntad Popular.

La decisión la tomó la Constituyente poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le transfiriera el caso para decidir sobre su inmunidad.

Meses antes, la Constituyente -una asamblea no reconocida por numerosos países- ya había tomado la decisión meses atrás de retirar la inmunidad a una veintena de exdiputados opositores del Parlamento.

A la mayor parte de ellos les suspendieron la inmunidad después de tomar partido del conato de levantamiento militar del 30 de abril de 2019 que lideró el entonces líder opositor Juan Guaidó.