Primera dama paraguaya se dice "avasallada" y lamenta "manipulación" de su nombre

"Como primera dama, mi compromiso con mis ejes de trabajo sigue firme e inquebrantable, sin embargo, como Leti me siento sumamente avasallada ante tanta manipulación de mi nombre, integridad e intimidad", señaló Ocampos en la red social Instagram.

Ocampos agregó que en su vida ha actuado "con mucho respeto y buen trato hacia los demás, y en particular", dijo, en lo que se refiere a personas de su confianza, después de que el grupo de medios ABC difundiera unos presuntos audios en los que la primera dama daba instrucciones a una ahora exempleada de la residencial presidencial, identificada como Luz Candado, para la entrega de dinero en efectivo a terceros y en un centro comercial.

"Cuando esa confianza se quiebra -y a ello se le suman grandes intereses de otros que buscan desprestigiar para su beneficio propio- invaden el dolor, la tristeza y la decepción", expresó.

Candado denunció en ABC haber sido despedida del equipo asignado al servicio doméstico de la residencia presidencial después de que Peña se quejara el 22 de julio de este año por la presunta pérdida de dinero en su vestidor.

El caso de la exempleada es mencionado en una denuncia penal que ocho legisladores de oposición presentaron este jueves contra el gobernante por los presuntos delitos de "enriquecimiento ilícito de funcionario público, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio", en una acción sin precedentes en el país.