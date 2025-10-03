Refuerzan seguridad en Coliseo de Puerto Rico tras tiroteo previo a eventos de baloncesto

"Sabemos que tanto visitantes como residentes de Puerto Rico, fanáticos y familiares de los jugadores tienen planes de disfrutar de las actividades de este fin de semana en el Choli, y que incidentes como el de esta madrugada pueden influir a la hora de decidir asistir o no", dijo González en un comunicado.

El Coliseo de Puerto Rico, la principal sala de espectáculos de la isla, que ha albergado todo el verano la residencia musical de 31 conciertos de Bad Bunny, será escenario este fin de semana de sendos partidos de baloncesto.

En la noche de este viernes se llevará a cabo un juego de celebridades, en el que estarán exdeportistas y artistas, y el sábado en la noche se celebrará un juego de pretomporada de la NBA entre los Miami Heat y los Orlando Magic.

Debido al tiroteo provocado por seis encapuchados en motos y a la presencia de agentes que investigan y recogen evidencia en el área, se canceló una rueda de prensa sobre estos eventos que estaba pautada para hoy a las 10:30 hora local (14:30 GMT).

"Puedo garantizar que la Policía de Puerto Rico ha tomado todas las medidas para que estos eventos fluyan de la manera más segura y tranquila posible", aseguró González.

González dijo, además, que no han escatimado en recursos para garantizar la seguridad en el estadio, como tampoco para investigar este incidente que, si bien provocó daños en unos cristales y partes de una pared, afortunadamente no causó heridos.

Por su parte, Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, agregó en otro comunicado que hasta que las autoridades concluyan estas gestiones, el acceso al interior del recinto permanecerá restringido.

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los visitantes, artistas, deportistas y personal que entran y confían en nuestros recintos", afirmó.

No es la primera vez que el Coliseo de Puerto Rico es atacado a tiros. En el año 2019, desconocidos dispararon contra el edificio, dejando varios cristales rotos.

En aquel momento, Daddy Yankee, ahora DY, ofrecía una serie de conciertos y el artista urbano Anuel AA había sido uno de sus invitados.

Entonces se especuló con que el ataque fuera una forma de expresar descontento por la presentación de Anuel AA, lo que podría haber sucedido ahora de nuevo ya que estaba confirmado para el juego de celebridades.

Al respecto, el superintendente de la Policía reconoció que hay múltiples teorías sobre las motivaciones o las personas que dispararon hacia el Coliseo.

"No es responsable de mi parte especular y hablar de ninguna públicamente, hasta tanto concluya la investigación", apuntó González.