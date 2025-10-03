Secuestran a la secretaria de junta de acción comunal del suroeste de Colombia

"Urgimos liberación inmediata, sana y salva, de Sara Sofía González Fajardo, una joven de 18 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí", señaló la Oficina de la ONU para los DD.HH. en la red social X.

El organismo hizo un llamado a los grupos armados a "respetar la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas, entre ellas, de las personas que integran Juntas de Acción Comunal".

"Instamos al Estado a activar los mecanismos de búsqueda urgente y a tomar medidas eficaces de protección de la población, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos", agregó la información.

En el suroeste de Colombia son particularmente fuertes varios bloques de las disidencias de las FARC, aunque también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy