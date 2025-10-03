Supervivencia a cáncer de pulmón sube de 23 al 60 % con diagnóstico temprano, dice experta

La médica patóloga Julieta Pandolfi, del servicio de anatomía patológica y laboratorio de secuenciación del Hospital Italiano de Buenos Aires, y quien fue ponente del Seminario Educativo Latinoamericano de Oncología, aseguró que con un diagnóstico temprano, "a pesar de que la supervivencia a cinco años apenas alcanza el 23 %, esta puede elevarse hasta un 60 %".

El cáncer de pulmón provocó en 2022 más de 2,48 millones de nuevos casos y 1,81 millones de muertes en el mundo, de acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC, OMS), una cifra que representa el 12,4 % de todos los diagnósticos de cáncer y el 18,7 % de las muertes oncológicas globales.

La especialista indicó que en América Latina seis de cada diez diagnósticos se producen en fases avanzadas y apenas dos de cada diez en etapas tempranas. “Esa proporción explica en gran medida las altas cifras de mortalidad” en la región, señaló.

Aunque el consumo de tabaco se redujo del 28 % en 2000 al 16 % en 2020, según la OPS, persisten factores de riesgo que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables: la exposición al humo de leña, la contaminación ambiental y el contacto con sustancias químicas como el asbesto.

“El cáncer de pulmón no es exclusivamente una enfermedad de tabaquistas”, recordó Pandolfi, quien insistió en que el 85 % de los casos sí se relaciona con el tabaco, lo que hace indispensables las campañas de cesación y las políticas públicas de control.

Datos del programa SEER en Estados Unidos muestran que la supervivencia a cinco años alcanza el 62,8 % cuando el tumor se diagnostica en fase localizada, cae al 34,8 % en casos regionales y desciende al 8 % en los metastásicos.

Ese diferencial ilustra lo que Pandolfi describe como una “ventana crítica”. “La detección temprana es la oportunidad de ofrecer tratamientos curativos frente a la resignación a cuidados paliativos”, explicó.

Para la patóloga, no basta con llegar a tiempo: también cuenta la calidad. “Un buen diagnóstico no es solamente obtener una muestra, sino procesarla adecuadamente para que nos permita hacer estudios de biomarcadores”, puntualizó. “Si no se procesa bien, el paciente se queda con un diagnóstico inconcluso”.

Además, la investigadora advirtió que la saturación de los sistemas de salud agrava los retrasos. “Necesitamos que los médicos generales sepan cuándo derivar, porque si el paciente pasa semanas o meses entre especialistas sin protocolos claros, la enfermedad sigue avanzando”, añadió.

Pandolfi insistió en que la prevención primaria y secundaria deben ir de la mano. Por un lado, el control del tabaco y la reducción de exposiciones ambientales; por otro, la capacitación de médicos de primer contacto y campañas ciudadanas para identificar síntomas como tos persistente, dolor torácico o pérdida de peso. “Si los síntomas se confunden con enfermedades respiratorias comunes, se pierde un tiempo valioso”, advirtió.

La carga futura preocupa a organismos internacionales. Proyecciones basadas en GLOBOCAN 2022 estiman que, de no adoptarse intervenciones efectivas, los casos podrían crecer un 86 % y las muertes un 95 % hacia 2050, lo que implicaría más de 4,6 millones de diagnósticos anuales en el mundo.