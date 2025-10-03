Toyota retoma en noviembre su producción en algunas fábricas de Brasil tras los destrozos

Las fábricas de Indaiatuba y Sorocaba, dos municipios del interior del estado paulista, retomarán su producción gradualmente a partir del 3 de noviembre con motores y piezas importadas de otras unidades en el exterior.

En una primera etapa producirán las versiones híbridas de los modelos Corolla y Corolla Cross, y el plan de producción de los dos últimos meses del año contempla la recuperación del volumen de vehículos híbridos que no pudieron ser producidos mientras se mantuvieron cerradas las fábricas.

Mientras que la planta de Porto Feliz, la primera en producir motores para la empresa en América Latina, permanecerá cerrada y no cuenta con un plazo estimado de apertura debido a la gravedad de los daños provocados por el evento climático, según informó la empresa en el comunicado.

En tanto, la empresa japonesa informó que la suspensión provisional de los contratos de los trabajadores de las fábricas se mantendrá solo en este último caso y el resto de los empleados de las otras dos fábricas deberán volver a sus puestos el próximo 21 de octubre, cuando se cumple el plazo de las vacaciones colectivas concedidas por la empresa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con una inversión de 580 millones de reales (unos 109 millones de dólares), la planta de Porto Feliz tiene capacidad para producir 108.000 unidades por año y cuenta con cerca de 700 empleados, según el sitio web de Toyota.