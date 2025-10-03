Una supuesta encuesta que favorece al candidato boliviano Rodrigo Paz está manipulada

Perfiles en Facebook y TikTok difunden una imagen con los resultados de una supuesta encuesta electoral liderada por Paz con un 75,5 % del apoyo, mientras que su oponente, el expresidente de Bolivia y candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, alcanza un 17,5 %.

Un internauta comparte la pieza con la frase: "Nada de encuestas compradas, esta es la verdadera encuesta (sic)".

Este mensaje circula a solo unas semanas de la celebración de la segunda vuelta electoral en Bolivia, prevista para el próximo 19 de octubre.

La imagen atribuida a Unitel que presenta al candidato Rodrigo Paz como el favorito para ganar la segunda vuelta electoral en los comicios de Bolivia es, en realidad, un montaje hecho a partir de un diseño publicado por el canal de televisión en sus redes sociales, como lo demuestra una búsqueda inversa y un análisis de la pieza.

En primer lugar, una búsqueda inversa de la imagen en Google condujo al gráfico original, publicado en la cuenta oficial de Facebook de Unitel, y que muestra los resultados de proyección de voto para ambos candidatos, donde Quiroga obtiene un 54,5 % y Paz un 45,5 %.

Dichos datos se desprenden de la encuesta realizada por la empresa Ipsos Ciesmori y publicada por Unitel el pasado 25 de septiembre, que muestra un 47 % de intención de voto en favor del opositor Quiroga, frente a un 39,3 % que alcanzó Paz, según informó la Agencia EFE.

El estudio también muestra que el 3,5 % de los encuestados dijo que votará en blanco, el 4,7 % anunció que anulará su voto y el 5,5 % reconoció que aún está indeciso.

Aunque el montaje que circula en línea replica en su totalidad el diseño de Unitel, un análisis detallado de la pieza permite ver que el fondo presenta píxeles irregulares, una señal característica de manipulación digital.

La difusión de encuestas falsas se ha convertido en un método ampliamente utilizado para desinformar durante el proceso electoral en Bolivia. EFE Verifica ya ha desmentido en el pasado algunas publicaciones que utilizaban este método como una encuesta falsa atribuida a una firma mexicana que favorecía a dos candidatos presidenciales del país.

En definitiva, la imagen que muestra al candidato presidencial Rodrigo Paz como el favorito para ganar las elecciones en Bolivia es un montaje que fue creado a partir de un gráfico compartido por Unitel en sus redes sociales.