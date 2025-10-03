Unos 60 reclutas rusos murieron en incursión ucraniana en Kursk, según medio independiente

El medio se basó para sus cálculos en informaciones de la prensa rusa, publicaciones de los familiares en las redes sociales y en el registro oficial de herencias ruso.

La edad promedio de los reclutas fallecidos es de 20 años, indicó el portal, al señalar que estos procedían de 34 regiones rusas, prácticamente la mitad del país.

En torno a la mitad de ellos murió durante la primera semana de la incursión que comenzó el 6 de agosto de 2024, pero otros fallecieron durante septiembre del mismo año.

Además de los fallecidos, según el medio, más de 60 reclutas han sido dados por desaparecidos en la región de Kursk.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Alrededor de una veintena de reclutas incomunicados tras la ofensiva ucraniana y dados inicialmente por desaparecidos lograron romper el cerco, constató el medio en base a mensajes publicados en las redes sociales.