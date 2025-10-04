Al menos 335 detenidos en una protesta en Londres de apoyo a grupo propalestino proscrito

La Policía londinense informó en X de que "los arrestos continúan" en la plaza de Trafalgar, y explicó que antes los agentes habían retirado un cartel de respaldo a la organización colgado en el puente de Westminster, cerca del Parlamento.

Los policías siguen desalojando a los manifestantes congregados en la céntrica plaza, que, sentados en silencio, exhiben carteles de apoyo a Palestine Action, lo que se considera delito tras la proscripción del grupo el 5 de julio.

Mientras que el Gobierno justificó la ilegalización por seguridad pública, los críticos sostienen que es una violación de la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Desde la prohibición, más de 1.400 personas, según datos policiales, ha sido detenidas, muchas de ellas personas mayores y discapacitadas, que participan en esas manifestaciones estáticas con el eslógan 'Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action'.

El primer ministro, Keir Starmer, pidió el viernes a los organizadores que suspendieran las protestas previstas este fin de semana, en respeto al duelo de la comunidad judía tras el atentado del jueves en una sinagoga en Mánchester (noroeste inglés), en el que murieron dos personas, más el agresor, y tres resultaron heridas

Los convocantes decidieron seguir adelante, con el argumento de que su causa y el atentado son dos cosas diferentes, y también rechazaron el llamamiento de la Policía a desconvocarlas para liberar recursos policiales.

La Policía de Mánchester, donde también hay manifestaciones, ha aumentado la vigilancia tras el ataque, perpetrado por el britanicosirio Jihad Al-Shamie, que fue abatido a tiros por la Policía.

La muerte de los dos judíos -uno de ellos herido de bala por los agentes- en el día sagrado de Yom Kippur ha elevado la tensión en el Reino Unido, dado que miembros de esa comunidad acusan a las autoridades de permitir durante meses la presencia de elementos antisemitas en manifestaciones pro-Palestina.

Por otra parte, varios políticos y organizaciones cívicas condenaron este sábado que el Gobierno de Israel haya invitado a visitar el país este mes al ultraderechista británico Tommy Robinson, criminal convicto, a quien el ministro israelí para la Diáspora, Amichai Chikli, describió como "patriota británico" y "líder en la lucha contra el islam radical".