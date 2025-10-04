Arzobispo de San Pedro Sula llama a una participación masiva en las elecciones en Honduras

Tegucigalpa, 4 oct (EFE).- El arzobispo de San Pedro Sula, Miguel Lenihan, hizo este sábado un llamado a una participación "masiva" de los hondureños en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre y exhortó a que se respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.