Asesinan a tiros a tres personas en una barbería en el norte de Colombia

Bogotá, 4 oct (EFE).- Sicarios asesinaron a tres hombres que estaban en una barbería de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, denunció este sábado la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).