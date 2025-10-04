Brasil compra antídotos en el exterior ante el aumento de las intoxicaciones por metanol

El Ministerio de Salud adquirió 12.000 ampollas de etanol y otras 2.500 unidades de fomepizol, estas procedentes de Japón, para "fortalecer" las existencias de las que dispone la red pública de atención sanitaria, según dijo en un comunicado.

"Esta ampliación garantiza que ningún paciente se quede sin acceso al tratamiento adecuado", afirmó ante los medios de comunicación el ministro Alexandre Padilha, quien destacó que la eficacia de estos antídotos está "comprobada" y "reconocida" por la comunidad científica internacional.

Los medicamentos se pueden suministrar directamente a los casos sospechosos sin necesidad de esperar a que un examen de laboratorio dé positivo por metanol, un biocombustible altamente tóxico que provoca vómitos, ceguera e incluso la muerte.

De las 127 incidencias por bebidas adulteradas con este producto reportadas hasta ahora, 11 están confirmadas y otras 116 siguen bajo investigación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto a los óbitos, uno ya se atribuye al metanol, mientras que el resto está en análisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El estado de São Paulo, que concentra 104 de los casos, ha intensificado las operaciones policiales contra bodegas sospechosas de distribuir bebidas adulteradas.

En ese sentido, el Gobierno regional ha decretado la clausura de seis establecimientos, suspendido la licencia de una distribuidora y requisado miles de botellas con bebidas alcohólicas.

Ante la reciente reducción del consumo provocada por la alarma social, la Asociación de Bares y Restaurantes de São Paulo llamó a los comercios a comprar solo de distribuidores confiables y a eliminar de forma segura las botellas ya utilizadas.