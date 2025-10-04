Conservadores británicos dejarán la Convención Europea de Derechos humanos si gobiernan

Badenoch hizo el anuncio la víspera de inaugurar el congreso anual del partido en Mánchester (noroeste de Inglaterra), después de meses de debate interno sobre las restricciones que la CEDH plantea para su política de inmigración.

La líder de los 'tories', que salieron del poder en julio de 2024 tras catorce años, defendió la medida como necesaria para "proteger las fronteras, a los veteranos y a los ciudadanos".

"Siempre he sido clara en que deberíamos salir de la CEDH si fuera necesario, pero a diferencia de otros partidos, hemos hecho el trabajo para desarrollar un plan, respaldado por asesoramiento legal", afirmó.

La propuesta se basa en un informe de casi 200 páginas encargado por Badenoch al abogado David Wolfson, que concluyó que la Convención impone "restricciones significativas" en varias áreas clave de política conservadora, como la deportación de criminales extranjeros y migrantes ilegales, la protección de militares frente a denuncias o a la hora de priorizar a los británicos en el acceso a ayudas sociales.

Wolfson advirtió, sin embargo, que la salida "no será una panacea para todos los problemas surgidos en los últimos años" y aclaró que, aunque abandonar la CEDH sería "perfectamente posible tanto legal como prácticamente", habría que abordar "cuestiones políticas".

Un portavoz del gobernante Partido Laborista dijo que Badenoch "ha adoptado una política que ella misma rechazó durante su campaña por el liderazgo (conservador), porque es demasiado débil para enfrentarse a sus colegas".

El partido Liberal Demócrata subrayó que la retirada de la convención creada en 1950 "no servirá para resolver los problemas de la inmigración ni para proteger las fronteras" y acusó a la dirigente de situarse al nivel del presidente ruso, Vladímir Putin, que retiró a su país en 2022.

Badenoch presentará oficialmente la propuesta durante su intervención en el congreso, donde los 'tories' tratarán de relanzar su proyecto político tras su histórica derrota en los últimos comicios y frente al auge del partido populista de derechas Reform UK.