Dos inmigrantes mueren a bordo de un barco humanitario tras ser rescatados en Mediterráneo

El salvamento tuvo lugar en la tarde del viernes en un punto entre el sudeste de la isla italiana de Lampedusa (sur), apenas a 200 kilómetros de las costas norteafricanas, y Malta.

En total, fueron salvados 41 inmigrantes que se encontraban a bordo de una barcaza neumática con problemas de navegación que llevaba cuatro días en un mar muy agitado.

"Cuando la 'Humanity 1' ha encontrado la embarcación, las condiciones meteorológicas eran peligrosas, con olas de tres metros de altura y vientos fuertes, lo que complicó particularmente a la tripulación las labores de auxilio", se lee en una nota.

Muchos de los inmigrantes estaban ya inconscientes cuando concluyó el salvamento, otros apenas de tenían en pie o conseguían caminar, todos presentaban hipotermia y deshidratación y una madre con su hijo presentaban quemaduras por la mezcla de combustible y agua salada, explica la ONG.

Una vez a bordo del barco humanitario, uno de los inmigrantes tuvo que ser reanimado, pero murió durante la noche. Otro se desplomó poco después, falleciendo también.

Finalmente, la Guardia Costera italiana ha conseguido evacuar a 5 de las personas salvadas para tratarlas en Lampedusa, entre estas la madre y el niño.

Actualmente, la 'Humanity 1' ha puesto rumbo hacia el puerto italiano de Porto Empedocle (sur) para poner a salvo a los 34 restantes y llevar a tierra los dos cadáveres.

Algunos de los supervivientes han asegurado que siete personas habían caído al mar desde la patera y siguen desaparecidas, según la ONG.