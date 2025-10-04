Dos muertos y cinco heridos en un tiroteo en Niza (Francia) ligado al narcotráfico

Las víctimas fueron confirmadas por la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Alpes Marítimos, que señaló en su cuenta de X que se iban a movilizar refuerzos a partir de este sábado para "asegurar el retorno de la seguridad" a la zona.

El tiroteo, en el que se utilizaron armas pesadas, ocurrió en el barrio de Los Molinos, alrededor de las 21.15 horas (19.15 GMT).

Por el momento no se ha realizado ninguna detención, según detallaron fuentes policiales a la cadena pública Franceinfo.

El incidente parece un ajuste de cuentas y los perfiles de las víctimas están ligados al narcotráfico, según esas mismas fuentes.

