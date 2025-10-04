Dos participantes belgas de la Flotilla inician una huelga de hambre tras su detención

Se trata de Alexis Deswaef, un abogado belga y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y la activista bruselense Latifa Gharbaoui.

Ambos participaban en la iniciativa Global Sumud Flotilla, que tenía como objetivo de llegar a las costas de la Franja de Gaza para llevar ayuda humanitaria al enclave, que sufre un bloqueo de la entrada de asistencia por parte de Israel tras casi dos años de ofensiva y que ha dejado ya más de 67.000 muertos por fuego israelí.

Los más de 40 barcos de la Flotilla fueron abordados por las autoridades israelíes desde la noche del miércoles y durante 12 horas, en las que detuvieron a todos los participantes y los trasladaron al puerto israelí de Ashdod.

Los detenidos en Israel denunciaron "diversas formas de maltrato y agresión por parte de los guardias de la prisión", así como interrogatorios sin la presencia de sus representantes legales, según explicó su equipo jurídico, la ONG israelí Adalah.

En respuesta, varias personas, entre ellas Deswaef y Gharbaoui, iniciaron una huelga de hambre.

"Nuestro embajador se reunió personalmente con los participantes belgas en la Flotilla, en particular para asegurarse de su seguridad y su estado de salud", informó a medios locales un portavoz del Ministerio de Exteriores belga, añadiendo que "las autoridades israelíes tienen la intención de expulsarlos a todos de su territorio".

Turquía confirmó este sábado la llegada a su territorio de un grupo de 137 activistas deportados de 13 nacionalidades, integrantes de la Flotilla Sumud, entre los cuales no se encuentra ningún belga.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció el jueves que había convocado a la embajadora israelí tras el ataque a la Flotilla en aguas internacionales, lo cual calificó de "objeto de serias controversias".

Más de 4.000 personas se manifestaron el pasado jueves en Bruselas - en una serie de protestas que se repiten a diario - para exigir el fin del bloqueo humanitario de Gaza, mayor contundencia por parte del Gobierno belga y condenar la interceptación de la Flotilla.

Durante la manifestación hubo una gran presencia policial que terminó con varias personas heridas.