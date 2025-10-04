Dos personas rescatadas y otras cinco son buscadas al caer al agua cerca de Puerto Rico

San Juan, 4 oct (EFE).- Dos personas fueron rescatadas, mientras otras cinco son buscadas por las autoridades puertorriqueñas, luego de que una embarcación en la que navegaban en un viaje migratorio hacia Puerto Rico en la mañana de este sábado, se fue a la deriva al noroeste de la isla.