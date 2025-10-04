Drones ucranianos alcanzan una zona industrial en la región rusa de Leningrado

"La defensas antiaéreas están operando contra drones en Kírishi. Se produjo un incendio en la zona industrial. Los bomberos comenzaron a sofocarlo", escribió la máxima autoridad regional en su canal de Telegram.

La ciudad de Kírishi alberga la refinería de petróleo KINEF, perteneciente a la petrolera Surgutneftegaz, que según medios ucranianos fue el objetivo del ataque aéreo.

Kírishi se encuentra a más de 800 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniana.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó a su vez de que durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron 117 drones ucranianos, siete de ellos sobre la región de Leningrado, ubicada alrededor de la ciudad de San Petersburgo.

Según el parte castrense, Ucrania atacó anoche con drones un total diez regiones rusas y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Los mayores números de derribos de drones se produjeron en la región de Briansk (27), Volgogrado (16), Kursk (15) y Crimea (15).

En los últimos meses, Ucrania ha redoblado sus ataques contra las refinerías de petróleo rusas, lo que ha provocado un déficit de gasolina, con el consiguiente incremento de los precios.