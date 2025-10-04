El recuento electoral parcial en Chequia otorga una gran ventaja al populista Babis

Con el 50 % de los votos contados, sobre todo en regiones rurales de país centroeuropeo, la formación del magnate y exprimer ministro Babis obtiene en torno al 39 % de los votos, frente al 19 % de Spolu.

Tradicionalmente, el electorado de ANO se concentra en las zonas alejadas de las grandes ciudades, como Praga o Brno, donde Spolu suele ser más fuerte.

Sin embargo, en caso de poder mantener una ventaja tan amplia hasta el final del escrutinio, Babis podría formar un gobierno en minoría, con el respaldo de un solo partido más, posiblemente el xenófobo y prorruso SPD, y con ello virar la política exterior y de seguridad a posiciones menos europeísta y más críticas frente a Ucrania.

Tercero, según el recuento particial, es el partido de los Alcales (Stan), un aliado de Spolu, con un 10 % de los votos, delante del SPD del checo-japonés Tomio Okamura, un político que aboga por sacar a la República Checa de la Unión Europea y de la OTAN.

Por ahora, entran solo dos partidos más en el Parlamento de 200 escaños, el partido liberal Los Piratas y el partido antisistema 'Motoriste' (Motoristas), otro potencial aliado de Babis para llegar al Gobierno, según los analistas locales.

Babis, uno de los hombres más ricos del país con una fortuna milmillonaria, fue primer ministro entre 2017 y 2021, una gestión marcada por varios escándalos por supuesto fraude por el cobro de subsidios para su conglomerado agroindustrial 'Agrofert', que aún no están resuelto.

Si bien no está considerado como prorruso, la campaña del empresario de 71 años estuvo marcada por la propuesta de cortar las ayudas a Ucrania para centrarse más en las necesidades de los ciudadanos checos, que sufrieron bajo una fuerte subida de los precios y recortes presupuestarios bajo el Gobierno de Fiala.