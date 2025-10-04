Elie Saab se pone de lo más reptiliano en la pasarela parisina

Muy cerca de la torre Eiffel, aunque al otro lado del Sena, en el Palais de Tokyo, entre sus propuestas no faltaron esos vestidos largos y sexys a los que nos tiene acostumbrados, y que han contribuido a su éxito.

Las asimetrías se apreciaron en algunos de los vestidos, aunque no tantas como en el desfile que abrió la jornada de hoy, el de Alaïa, donde cada look parecía hacer una oda a la asimetría. Nuevamente, el recuerdo de Azzedine Alaïa (1935-2017), fundador de la casa, estaba en la mente de más de uno de los invitados, sobre todo de quienes lo conocieron.

En Saab, el escote se desvelaba amplio en algunas camisas y vestidos, los volantes se multiplicaban en una falda, las chaquetas se revelaban envolventes, los pantalones eran de aspecto ancho y los brillos dorados envolvían a buen número de propuestas.

Generoso en cuanto a 'looks', como acostumbra en cada uno de sus desfiles el creador libanés, algunos daban la impresión de ser un 'remake' de creaciones suyas del pasado.

Para Lucas Alonso, un estudiante español de comunicación que pudo acudir al desfile de este sábado, cada prenda de la colección "pretendía transmitir una historia auténtica". Los aplausos de los incondicionales del trabajo de Saab no faltaron al finalizar el pase.

Poco antes, Hermès había mostrado sus propuestas para la primavera-verano del próximo año.

Más sexy que nunca, una vez más el cuero ha sido el gran protagonista, en 'looks' en los que se respiraba igualmente un espíritu de lo más urbano. Los tonos tierra han sido los más abundantes, en cuanto al colorido.

Por la mañana, y fuera del calendario oficial, la firma de moda infantil Bonpoint dio a conocer en su sede parisiense el desfile de su 50 aniversario.

Creaciones de estilo más bien clásico, realizadas en cuidados materiales y fruto del diseño de Esther Loonen.