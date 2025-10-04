Eurodiputada francesa de la Flotilla detenida en Israel se pone en huelga de hambre

París, 4 oct (EFE).- La eurodiputada francesa Emma Fourreau, que viajaba a bordo de una de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, se mantiene en huelga de hambre en Israel, donde permanece detenida, informaron este sábado medios locales.