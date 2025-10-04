Gobierno de Venezuela refuerza "comunicaciones efectivas" en ejercicio militar de defensa

"Estamos comprobando todos los instrumentos de comunicación que nos permiten transmitir mensajes, órdenes, instrucciones, planes. Es importante mantener, hasta el último nivel, comunicaciones efectivas, rápidas y oportunas", detalló Padrino López, desde Caracas, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, indicó que luego de este ejercicio se hará "un balance de cuáles son las vulnerabilidades" de Venezuela desde el "punto de vista de las comunicaciones" y cuáles son las "verdaderas fortalezas".

Padrino López llamó a la unión para hacer de Venezuela "un gran poder" y enfrentar al "principal hegemón (hegemónico) del mundo", en referencia a Estados Unidos, país que mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Desde el estado La Guaira (norte, cercano a Caracas), el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, subrayó que el ejercicio de este sábado es para preparar la defensa de Venezuela ante "cualquier circunstancia, cualquier situación".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"En cualquier circunstancia, bajo cualquier amenaza, este pueblo que conoce el terreno a la perfección, que tiene control territorial, debe garantizar la comunicación permanente entre cualquier sector y su unidad de comando para recibir las instrucciones de acuerdo a cómo el comandante las está dando", señaló Cabello en una transmisión de VTV.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actividad de este sábado fue convocada por el presidente, Nicolás Maduro, para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", en un contexto marcado por la presencia militar de EE.UU. en el Caribe, lo que el líder chavista considera un intento de propiciar un "cambio de régimen" en Venezuela.

El mandatario explicó el pasado jueves que esta jornada es "especial de carácter organizativo" de "mando, conducción y comunicación de toda la estructura profesional" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia.

Desde agosto y en respuesta a las que denuncia como "amenazas" en contra de la nación, el Gobierno ha convocado a los venezolanos a movilizaciones y a jornadas tanto de alistamiento en la Milicia como de adiestramiento, con el fin de fortalecer la llamada "fusión popular-militar-policial" y mejorar el sistema nacional de defensa.

Buena parte de estas actividades se han realizado los sábados, como el de la semana pasada, cuando se llevó a cabo un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o conflictos armados, luego de un enjambre sísmico que afectó al occidente del país y en vista también del despliegue militar estadounidense.