Israel sigue atacando la Franja de Gaza a pesar de la petición de Trump de que no lo haga

Según constató EFE en la capital gazatí, donde supuestamente, y según la prensa israelí, el Ejército ha parado su ofensiva, se registran ataques aéreos en intervalos de unos veinte minutos, así como bombardeo de artillería en varias zonas de la urbe.

Estos ataques fueron menos frecuentes que en jornadas anteriores a lo largo del día, después de un viernes especialmente intenso, pero por la tarde y al comenzar la noche se incrementaron.

Esto ocurre a pesar de la petición hecha por Trump al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de que pare su ofensiva después de que Hamás se dijera este viernes noche dispuesto a negociar el plan estadounidense para poner fin a la guerra y liberar a todos los rehenes israelíes.

Según información filtrada a la prensa israelí, el Ejército habría pasado a operar en modo "defensivo" este sábado y suspendido su operación de invasión de la ciudad de Gaza.

Una fuente israelí conocedora de estas operaciones indicó a EFE que esto significa que las tropas seguirían actuando en caso de intervenciones "necesarias, de eliminación de amenazas y mantenimiento de las posiciones".

En la práctica, decenas de personas murieron este sábado en la ciudad de Gaza por ataques a viviendas y disparos a las personas que, confiando en el supuesto parón de los ataques, volvían a sus casas a intentar recuperar sus cosas en zonas bajo control israelí.

Según un recuento hecho en las morgues de los hospitales de Gaza por informadores gazatíes, hasta las 22.00 hora local (19.00 GMT) 70 personas fallecieron por ataques israelíes en toda la Franja, 47 de ellas en la ciudad de Gaza.

Uno de los ataques se produjo contra una zona residencial en el barrio Al Tuffah de la capital, mató a 17 personas e hirió a otras 40, informó la Defensa Civil del enclave palestino.

Fuentes locales explicaron a EFE que seis de los muertos en este ataque son niños y mujeres. Se produjo en la calle Jaffa del este de la capital gazatí contra la casa de la familia Abdel Aal y destruyó varias viviendas cercanas.

Además de estos fallecidos, fuentes médicas informaron de que al menos cinco personas murieron intentando regresar a sus casas en zonas controladas por el Ejército israelí, con la esperanza de poder volver ante los avances de cara al fin de la ofensiva.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños.