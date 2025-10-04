La policía envía refuerzos a estación de metro del centro Lisboa por protesta propalestina

Los participantes entraron en masa en la estación tras manifestarse en el corazón de la capital.

Aún no está claro si accedieron a la estación de metro para seguir con su protesta o si simplemente estaban marchándose a sus casas.

La cadena de televisión pública RTP informó de que un joven resultó herido con quemaduras al subirse a uno de los trenes y tocar con su cuerpo los cables de alta tensión.

La manifestación, cuyo inició fue en la plaza de Martim Moniz, transcurrió sin incidentes a primera hora de la tarde en su trayecto hasta la plaza de Dom Pedro IV, popularmente conocida como Rossio, tras recorrer parte de la Baixa.

Según pudo constatar EFE, los participantes en la marcha acudieron con banderas de Palestina y gritaron lemas como "abajo el sionismo, que va a caer", "viva Palestina resistiendo" e "Israel es un Estado asesino y viva la lucha del pueblo palestino".

En la protesta participaron miembros de partidos políticos, como el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP).

La manifestación había sido convocada para denunciar la interceptación y arresto de los miembros de la Global Sumud Flotilla, que iba de camino a Gaza con ayuda humanitaria, entre los que hay cuatro portugueses, uno de ellos la líder del BE, Mariana Mortágua.