La prensa israelí dice que el Ejército de Israel pasa a operaciones "defensivas" en Gaza

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El Ejército de Israel cambió sus operaciones en la Franja de Gaza a carácter defensivo y paró su ofensiva en la capital del enclave siguiendo instrucciones del Gobierno israelí, según informaron este sábado varios medios israelíes