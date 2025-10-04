La presidenta moldava se solidariza con los georgianos que defienden "un futuro europeo"

"Mis pensamientos están con el pueblo de Georgia, que defiende la libertad y su futuro europeo", escribió Sandu en su cuenta de X.

La mandataria moldava, cuyo partido salió victorioso en las elecciones parlamentarias de la semana pasada, aseguró que "la democracia no puede ser silenciada".

"Moldavia está con ustedes", agregó Sandu.

Las protestas de este sábado en Georgia coinciden con unas elecciones municipales boicoteadas por la oposición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Efectivos antidisturbios georgianos rechazaron con gases lacrimógenos y cañones de agua un intento de asalto al palacio presidencial tras el mitin opositor en el centro de la capital georgiana que demandaba la dimisión del Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cuando la injusticia se convierte en ley, la resistencia es un deber", se leía en los carteles de los manifestantes, que acusan al Gobierno de acercarse a Rusia y distanciarse de la Unión Europea (UE).

El alcalde de Tiflis, Kaja Kaladze, que revalidó su mandato al frente de la capital, según las autoridades electorales de Georgia, calificó los acontecimientos de hoy de un intento de golpe de Estado.

El Movimiento Nacional Unido, la mayor formación opositora de Georgia, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas.

Desde noviembre del año pasado, tras la decisión del Gobierno georgiano de no solicitar a Bruselas el inicio de las negociaciones de adhesión a la UE hasta 2028, han estallado continuas protestas en todo el país, en las que más 500 manifestantes y más de 170 policías resultaron heridos.