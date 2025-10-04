Miles de personas reclaman en Madrid el fin del "genocidio" contra el pueblo palestino

Madrid, 4 oct (EFE).- Una marea de miles de personas se ha echado a las calles de Madrid en la tarde de este sábado para exigir que Israel ponga fin al "genocidio" contra el pueblo palestino y para pedirle al Gobierno español que frene el comercio de armas e interrumpa las relaciones con el Estado de Israel.