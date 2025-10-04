Miles de personas reclaman en Madrid el fin del "genocidio" contra el pueblo palestino

"Me duele Gaza"; "stop genocidio"; "todas somos Palestina"; "no es política, es humanidad"; "el mundo calla, Palestina sangra"; "Madrid será la tumba del sionismo"; "Gaza, aguanta, Madrid se levanta"; "o "Palestina libre" son algunas de las proclamas recogidas en pancartas y cánticos.
Los colores blanco, rojo, negro y verde pueblan no sólo las miles de banderas palestinas desplegadas. También camisetas y los ya extendidos broches de sandías que, con esos mismos colores, distintas personalidades han apoyado al pueblo palestino.
Cuando se van a cumplir dos años de la guerra en Gaza, el pueblo de Madrid volvió a la calle en favor de la causa palestina. En esta ocasión, con una gran respuesta. Familias con bebés, jóvenes y también mayores. Muchísimos pañuelos palestinos al cuello.
La marcha vespertina ha arrancado de Atocha y culminará en la plaza del Callao con el objetivo de enviar "un mensaje de apoyo alto y claro al pueblo palestino".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy