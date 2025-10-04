Miles de personas se manifiestan en Barcelona en apoyo a Palestina

Según la Guardia Urbana, la marcha de Barcelona (este de España) reunió a 70.000 personas, una cifra que los organizadores elevaron a 300.000.

La protesta había sido convocada a las 12.00 hora local (10.00 GMT) por más de 600 entidades, sindicatos y organizaciones y desembocó en el Arco del Triunfo, aunque se espera que se una por la tarde a la acampada levantada en la zona de Drassanes, que se mantendrá al menos hasta la huelga convocada para el 15 de octubre.

La presidenta de la Comunidad Palestina de Cataluña, Natàlia Abu- Sharar, denunció que se hable de "plan de paz" para Gaza por parte de EE.UU., cuando en su opinión "se trata de una tapadera para seguir asesinando al pueblo palestino".

El presidente estadounidense, Donald Trump, presentó el lunes un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto. Israel dio su visto bueno y el grupo islamista palestino Hamás anunció el viernes su disposición a liberar a los rehenes, pero pidió negociar otras disposiciones del mismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ambiente de la manifestación en Barcelona, revindicativo y festivo, unió a todos los grupos de edad. La marcha fue más familiar que en las dos jornadas anteriores, en las que los estudiantes fueron los grandes protagonistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las entidades organizadoras habían pedido a los participantes acudir vestidos de negro como gesto de luto y muchos manifestantes siguieron esa directriz, buena parte de ellos también con pañuelos y banderas palestinas.

'Boicot a Israel', 'Free Palestine' y 'Desde el río hasta el mar Palestina vencerá' fueron algunos de los lemas coreados y reflejados en pancartas.

El manifiesto de la marcha, al que se sumaron más de 600 organizaciones catalanas, reclama el fin del "genocidio" en Palestina, un embargo de armas integral, la ruptura de las relaciones y el fin del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

Otras ciudades españolas, como Pamplona, en el norte de país, también registraron este sábado protestas.