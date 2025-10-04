Rusia ataca varias instalaciones eléctrica en Cherníguiv y deja sin luz a 50.000 usuarios

En su cuenta de Facebook, la entidad explicó que los rusos dañaron en un ataque nocturno entre este viernes y el sábado varias instalaciones eléctricas importantes.

"Los cortes (...) afectaron a cerca de 50.000 usuarios", indicó.

Los técnicos del sector energético ya han comenzado las labores de restablecimiento del suministro y la región ha decretado un horario de cortes programado, de manera que los habitantes solo tendrán tres horas de electricidad en cada franja que les toca.

La empresa energética señaló que en las horas pico los cortes pueden ser reducidos.

