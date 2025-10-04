Ruto asegura que EE.UU. renovará por un año la ley de comercio preferente con África

En declaraciones hechas en el condado de Vihiga (oeste) durante una gira de inspección de un proyecto de viviendas asequibles, Ruto afirmó que recibió garantías de renovación de EE.UU. durante su reciente visita a Nueva York, donde participó en la 80ª Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Cuando estuve en Estados Unidos, mantuve conversaciones con el Gobierno del presidente (Donald) Trump, y ahora nos han concedido una prórroga de la AGOA", dijo el mandatario keniano, citado por medios locales.

"Durante el próximo año, los kenianos seguirán exportando sus productos al mercado estadounidense", añadió Ruto.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD) alertó este miércoles del daño que sufrirán 32 países africanos si no se prorroga la AGOA.

Si la AGOA no se renueva, "los exportadores africanos de productos agrícolas y manufacturas ligeras podrían enfrentar un acceso más restringido al mercado estadounidense, lo que erosionaría sus perspectivas de diversificación", avisó la CNUCYD.

Desde su lanzamiento en mayo de 2000, la ley ha apoyado las exportaciones del África subsahariana hacia Estados Unidos mediante un acceso preferencial.

Considerada una pieza clave en las relaciones económicas entre EE.UU. y África, esta ley ha buscado impulsar la industrialización del continente y apoyar a decenas de países para salir de la pobreza.

La AGOA también es vista como una herramienta estratégica de influencia en África, frente a la extendida presencia china.

El ministro de Comercio de Sudáfrica, Parks Tau, se mostró este martes optimista sobre la renovación de la ley, tras un reciente viaje a Estados Unidos en el que constató "un amplio apoyo a la renovación de la AGOA en el Congreso" por un periodo breve.

Mientras tratan de abrirse a nuevos mercados -como Asia y Oriente Medio-, los gobiernos africanos ven ahora más que nunca la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales dentro del continente a través del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA).