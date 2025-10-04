Sudáfrica celebra que Hamás quiera liberar a los rehenes y pide reciprocidad a Israel

"Acogemos con satisfacción la decisión de Hamás de liberar a todos los rehenes israelíes y su disposición declarada a un mayor compromiso", afirmó el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica en un comunicado.

"Esta decisión debe ser correspondida con acciones recíprocas por parte del Estado de Israel. Estas medidas recíprocas serán una medida de fomento de la confianza para la distensión y el restablecimiento de la confianza", subrayó la diplomacia sudafricana.

Así, el Gobierno sudafricano enfatizó que "la liberación de los presos políticos palestinos, incluidos los niños, y de los secuestrados de la flotilla humanitaria debe abordarse con urgencia".

Sudáfrica señaló que "una paz duradera no puede construirse sobre la supresión de los derechos humanos fundamentales de un pueblo", e instó a todas las partes a "superar este ciclo de confrontación y a abordar las causas profundas del conflicto".

"Esto requiere un alto el fuego inmediato y permanente, junto con un proceso político definitivo que haga realidad los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación y la creación de un Estado", concluyó.

Hamás anunció este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata a través de los mediadores los detalles del acuerdo de paz.

Este viernes, Trump dio a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington (22.00 GMT) para aceptar el plan de paz y amenazó, de lo contrario, con desatar "un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.

El plan, aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.