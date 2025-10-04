Un muerto, un desaparecido y cinco sobrevivientes deja un viaje migratorio a Puerto Rico

Así lo confirmó el Departamento de Seguridad Pública (DSP) de Aguadilla en su cuenta de Facebook, en la que reportó que en horas de la mañana de hoy recibió un llamado de auxilio cerca de playa Survival Beach de dicho municipio.

Según detalla el DSP de Aguadilla, a las 07.23 (11.23 GMT) atendió una alerta del Sistema de Emergencias 9-1-1 por una embarcación a la deriva con siete personas a bordo.

Al llegar al lugar, el personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, la Policía Municipal, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía, la Patrulla Fronteriza y la Guardia Costera lograron rescatar a dos personas, tres lograron tocar tierra, una mujer sigue desaparecida y otra persona falleció.

Se desconocen las nacionalidades de los migrantes, el tipo de embarcación en la que viajaban y el porqué la misma se viró.

Agentes de la Unidad Marítima continúan con la búsqueda, por lo que durante el día la Policía ofrecerá más detalles del suceso.

El oleaje este fin de semana en la costa norte de Puerto Rico sobrepasará los 12 pies (4 metros), por lo que las autoridades lo consideran "peligroso".

Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de fuerte oleaje, fuertes corrientes marinas y erosión costera para gran parte de la región norte de la isla.