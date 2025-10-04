Un turista muere en Rusia al despeñarse de un volcán y rescatan a sus dos acompañantes

Moscú, 4 oct (EFE).- Un turista murió al despeñarse durante el ascenso de un volcán de la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, informaron este sábado los servicios de emergencia, que consiguieron rescatar con vida a sus dos acompañantes, una de ellas herida de gravedad.