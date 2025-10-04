Una manifestación multitudinaria toma Roma en apoyo a Gaza y la Flotilla

"Somos un millón de personas. Roma está bloqueada", proclamaron por megafonía los organizadores de la protesta. Las autoridades no han ofrecido datos pero reconocen que la marcha ha sido enorme.

La manifestación, en una apacible jornada de sol en la capital italiana, comenzó en la explanada de Pirámide para después cruzar la ciudad desfilando cerca del Circo Máximo y el Coliseo hasta llegar a la gran plaza de San Juan de Letrán.

El recorrido sumaba aproximadamente 4 kilómetros y cuando la pancarta frontal llegó a San Juan de Letrán, todavía había gente al inicio, en Pirámide.

Los asistentes llevaron consigo banderas palestinas y pancartas en apoyo de Gaza, contra los bombardeos de Israel y para exigir la liberación de todos los activistas de la Sumud Global Flotilla.

"Somos todos palestinos", "Vergüenza", "Palestina libre", "Somos todos antisionistas", "Stop complicidad" o "Ahora y siempre resistencia" fueron algunos de los lemas coreados por la muchedumbre.

Otro grupo de personas llevó una pancarta en la que se leía "7 de Octubre Día de la Resistencia Palestina", en referencia al ataque de Hamás que desencadenó la guerra, según muestran los medios locales.

La iniciativa es seguida con gran atención por las autoridades romanas, que han desplegado numerosos agentes en la zona, así como antidisturbios por el temor de que puedan producirse choques.

Los organizadores de la manifestación denunciaron con el megáfono que algunas personas que iban a llegar desde la región de la Toscana a bordo de autobuses habían sido bloqueadas por la fuerza del orden a la entrada de Roma, a la espera de inspeccionar los vehículos.

La Policía se ha incautado de algunas máscaras antigas y palos en un autobús en el que viajaban 60 personas en dirección a Roma, según informan los medios locales.

En los últimos días de protestas algunas ciudades como Milán, Turín (norte) o Roma han registrado enfrentamientos entre los agentes y algunos manifestantes.

La protesta de este sábado se produce mientras 26 italianos de la Global Sumud Flotilla abandonan territorio israelí al haber firmado su deportación voluntaria, mientras que quince se han negado y tendrán que esperar a que un juez dictamine su expulsión del país.

Estos forman parte de un grupo de 137 activistas de trece nacionalidades que han abandonado Israel y ya han aterrizado en Estambul antes de regresar a sus países.