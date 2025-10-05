250.000 personas llenan las calles de rojo en Ámsterdam para exigir medidas contra Israel

Según los organizadores, que incluyen ONGs como Oxfam y Amnistía Internacional, así como varias organizaciones judías, 250.000 personas asistieron a la tercera edición de la protesta en los Países Bajos.

Las dos anteriores, celebradas en La Haya, reunieron a 100.000 y 150.000 personas, respectivamente.

"Mientras nuestro Gobierno siga negándose a tomar medidas concretas para detener el genocidio israelí y la ocupación de Palestina, saldremos a la calle en masa", dijeron las organizaciones a través de un comunicado, denunciando que "los Países Bajos siguen apoyando incondicionalmente a Israel, a pesar de las violaciones del derecho internacional y de las más de 65.000 muertes en Gaza".

Asimismo, piden a los responsables políticos que "demuestren su determinación y utilicen todos los medios económicos y diplomáticos a su alcance para aumentar la presión sobre Israel".

Miembros de varios partidos políticos, entre ellos del Partido Laborista, verdes, y del Partido por los Animales, también asistieron a la manifestación, según medios locales.

El primer ministro neerlandés, Dick Schoof, valoró como "positiva" la respuesta afirmativa de Hamás este sábado al llamado plan de paz propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump, y se comprometió a seguir "colaborando con sus socios internacionales para lograr una paz duradera en Oriente Medio".

Por otro lado, el ministro de Exteriores, David van Weel, informó anoche que seguía en contacto con su homólogo israelí para facilitar la devolución "de forma segura lo antes posible" de los ciudadanos neerlandeses a bordo de la Global Sumud Flotilla y detenidos por Israel en aguas internacionales cuando intentaban romper el bloqueo de ayuda humanitaria a Gaza.

Este mismo viernes, más de 300 instituciones culturales y más de 870 artistas de Países Bajos y Bélgica declararon un "boicot cultural" a Israel en protesta por lo que califican como un "genocidio" contra los palestinos en Gaza y la ocupación prolongada de Cisjordania.