Alemania insta a una cooperación internacional decidida para llevar la paz a Gaza

Antes de viajar a Catar y a Kuwait, Wadephul señaló que "finalmente hay avances en los esfuerzos internacionales para poner fin al sufrimiento en la Franja de Gaza".

"Tenemos motivos para esperar que los rehenes pronto regresen con sus familias y que israelíes y palestinos puedan dejar atrás la pesadilla de esta guerra. El plan de paz del presidente estadounidense Trump ofrece una oportunidad única para lograrlo, también porque ha sido diseñado y respaldado por Estados árabes y musulmanes", sostuvo.

Wadephul sostuvo que después de dos años "terribles de violencia y destrucción, esta gran oportunidad debe aprovecharse ahora".

El jefe de la diplomacia alemana indicó que las señales de los últimos días le dan confianza en que el Gobierno de Israel y Hamás están dispuestos a dar los pasos necesarios.

"Sin embargo, todavía se requiere la colaboración de todos aquellos que puedan ejercer influencia. Catar desempeña un papel indispensable en las negociaciones", recalcó.

Wadephul se reunirá este domingo con su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, para tratar cómo se puede lograr que Hamás, de acuerdo con sus propias palabras, libere inmediatamente a todos los rehenes que aún tiene en su poder.

"Los rehenes, entre los cuales aún hay alemanes, deben ser liberados de inmediato", recalcó Wadephul, quien también insistió en que los combates en Gaza "deben cesar ahora para que finalmente suficiente ayuda humanitaria pueda llegar a la población".

Después de su viaje a Catar, Wadephul se trasladará a Kuwait, donde hay este domingo y lunes una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo con ministros de Exteriores de la UE, porque el Viejo Continente considera que, "para implementar rápidamente el plan estadounidense, se requiere una cooperación internacional decidida", señaló el ministro alemán.

"Garantizar la seguridad de las personas en Israel y en la Franja de Gaza, estabilizar la región con una seguridad duradera para todos, ofrecer una perspectiva política a los palestinos y, finalmente, normalizar las relaciones de todos los Estados con Israel: todo esto requerirá una gran constancia. Queremos asumir juntos esta responsabilidad", recalcó Wadephul.